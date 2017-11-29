載滿Adidas潮鞋貨車突起火 村民趁機打劫...司機崩潰

村民趁亂打劫，偷走許多愛迪達好鞋。（圖擷取自都市快報-温州高速交警）

2017-11-29 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕近日中國浙江發生一起「趁火打劫」事件，一輛運送著知名品牌愛迪達（Adidas）鞋子貨車在行駛途中忽然起火，貨車司機為了搶救車上這些要價不斐的貨物，便急忙將箱盒往橋下丟，沒想到附近村民見狀竟趁機將鞋子偷走，讓貨車司機超級崩潰！

據中媒報導，浙江省溫州在本月25日，一輛載滿愛迪達運動鞋的貨車駛經瀋海（瀋陽至海口）高速公路蒼南觀美路段，貨車後輪竟突然冒煙起火，嚇壞司機。司機擔心火勢一旦蔓延到油箱恐引發爆炸，為保護貨物便像發了瘋似的搶救這些鞋盒，將貨物往高架橋下扔，沒想到附近村民卻盯上了這一批批往下落的好鞋。

據悉，司機當時身上已有多處灼傷，但當時他卻無暇顧及自己的傷勢，原來車上這些好鞋是愛迪達還未上市的鞋款「Adidas YEEZY」，當時車上共裝1400箱、共計1.4萬雙的鞋子，總價值高達1000多萬人民幣（約4500萬新台幣）。

事發後，當地民警隨後便趕來協助滅火，也引來不少附近民眾圍觀，因注意到了司機救鞋的景況，不少村民便「趁火打劫」，到橋下、路邊撿走司機搶救出的鞋子。

初估下來，這些鞋子涵蓋村民拿走的、水泡壞的、燒壞的，可能損失有超過300萬人民幣（約1300萬新台幣）。報導中提到，司機在搶救鞋盒時神色擔心憂慮，嘴巴不住念叨：「完了！完了！怎麼賠得起阿？怎麼辦怎麼辦？」對此，當地交警事後也透過微博譴責，「你拿走的，也許是人家半輩子的積蓄，也許是養家糊口的所有希望」。

經過警方調查，起火原因是因為貨車在長下坡路段持續剎車，但司機卻疏忽沒有替滴水裝置加水，導致後輪轂過熱起火。目前司機已經返家養傷，相關賠償事宜，還待後續處理。