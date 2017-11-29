《狗狗猩猩大冒險》翻版 狗貓好感情環遊世界

巴魯（上）與亨利（下）在IG上經常展現好感情，且牠們萌照吸引到不少粉絲。（圖擷自henrythecoloradodog IG）

2017-11-29 23:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國1對年輕情侶貝內特（Cynthia Bennett）和她男友安德烈（Andre）因熱愛旅遊，經常在IG上分享風景照，但在照片中經常出現2隻惹人憐愛的寵物，小狗亨利（Henry）、小貓巴魯（Baloo）的合體萌照。這對絕佳拍檔的貓狗組合，近日引起國外媒體採訪報導，甚至被稱為貓狗版的《狗狗猩猩大冒險》。

綜合媒體報導，引起國外媒體爭相報導的貓狗組合，除了大讚這對組合的好感情外，也讚嘆驚人的美景照。牠們曾被《香港01》以「貓狗版的《狗狗猩猩大冒險》 跟主人遊世界」為題報導。

貝內特和安德烈在2014年領養小狗亨利，且亨利是1隻由4種血統混種的米克斯，其混種血統包括，哈士奇、拳師犬（boxer）、斯塔福郡鬥牛梗（Staffordshire Terrier）、澳洲牧羊犬（Aussie）。

貝內特、安德烈為亨利再多找一個同伴，今年他們領養了1隻暹羅貓混種的米克斯小貓巴魯。當新成員巴魯與大哥亨利見面後，牠們如膠似漆，且亨利相當照顧巴魯，經常讓巴魯靠在牠身上、頭頂上。貝內特笑說，「亨利已經成為最好的大哥，經常查看巴魯有沒有問題，確保牠的安全」。

亨利與巴魯的貓狗組合在IG上吸引超過10萬人追蹤，且牠們的好感情及身影曾到訪許多山麓及河畔，如科羅拉多州的拉夫蘭山口（Loveland Pass）、桑格雷－德克里斯託山（Sangre de Cristo Mountains ）、特柳賴德的冰川（Telluride）等。而貝內特也時常利用IG傳遞「領養代替購買」的理念，並宣揚領養成犬和老年犬。

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