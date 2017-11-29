原來是命運？ 哈利未婚妻21年前白金漢宮留倩影

1996年夏季，梅根（左）曾與友人到英國遊玩，也像許多觀光客一樣，在白金漢宮外拍照留念。（圖取自《每日郵報》）

2017-11-29 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕英國哈利王子週一（28日）宣布訂婚後，未婚妻梅根．馬克爾（Meghan Markle）無疑是英國媒體最關注的人之一。週三，當地媒體找到這位準皇室成員，21年前在白金漢宮外合影的舊照。

英國《每日郵報》報導，1996年夏季，梅根曾與友人到英國遊玩，也像許多觀光客一樣，在白金漢宮外拍照留念。當時這位15歲的美國觀光客，可能不知道自己會在21年後成為英國王子的未婚妻。

自稱是梅根小時候最好的朋友、普里迪（Ninaki Priddy）表示，梅根一生都像是追求這個夢想，如今得嘗所願，俘獲哈利的心。她說，梅根一向對英國皇室著迷，一直想當戴安娜第二。

哈利與梅根在週一宣布婚訊攜手亮相後，週五將到諾丁漢（Nottingham）首次一同支持皇室公務，他們將到訪諾丁漢當代藝術館（Nottingham Contemporary）、諾丁漢學院（Nottingham Academy）。

另外，來自美國洛杉磯的梅根，計畫在明年與哈利大婚後，申請成為英國公民，但不會走「捷徑」，梅根將和一般民眾一樣，得走完耗時3年的程序，才能成為英國公民。