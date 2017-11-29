川普又惹怒民主黨領袖 聯邦政府再陷關門危機！

川普今天與國會領袖召開白宮會議，身旁卻空了兩個座位。（路透）

2017-11-29 20:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦政府恐怕要面臨關門窘境了！美國總統川普今天在個人推特上PO文，批評民主黨希望非法移民入境的想法。貼文一出，民主黨國會領袖為表達不滿，雙雙缺席了今天的白宮會議，讓國會備感壓力，若雙方不妥協，僵持不下，聯邦政府恐怕將在10天內關門。

川普今天早上於推特上攻擊民主黨在參議院及眾議院的國會領袖，表示今天有一場討論政府開放及運作的會議，「但問題來了，他們想讓比較無力犯罪的非法移民可以不受限制的入境我國，並希望能夠大幅提高稅率。我不認為我們能夠達成共識！」

根據外媒報導，在川普發出貼文數小時後，聯邦眾議院民主黨領袖南希（Nancy Pelosi）和聯邦參議院民主黨領袖查克（Chuck Schumer）宣布缺席原定與川普召開的白宮會議，並發出聲明：「鑑於總統不認為民主黨能與白宮達成協議，我們認為往前邁進的最佳辦法是，繼續與國會的共和黨議員協商。」表明今天的白宮會議將只是「浪費時間」。

對民主黨這樣的舉動，川普也不甘示弱，表示自己一點也不意外，畢竟南希與查克在「移民」這塊議題上，本來就與自己不合。川普也在今天的白宮會議上批評兩人：「他們光說不練，現在情況更糟，甚至連談都不談了。」川普在說這段話時，身旁剛好兩個空位，凸顯了他被南希與查克放鴿子，缺席抗議。

民主黨國會領袖缺席白宮會議是相當罕見的情況，川普在推特上批評對手，對方予以缺席表示強烈指責。身為共和黨員的川普現再與民主黨起爭執，頓時讓華府氣氛緊張了起來，因為2018年聯邦政府開支法案必須在12月8日最後期限之前通過，代表國會多數黨共和黨將面臨妥協的壓力，否則下個月恐將面臨政府關門的窘境。