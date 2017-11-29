防中資稀釋股權 戴姆勒拒絕中國吉利汽車買5％股份

2017-11-29 18:49

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕路透引述消息獨家報導，德國大車廠戴姆勒（Daimler）集團拒絕了中資捧錢投資的提議；中國吉利汽車母企浙江吉利控股集團尋求投資戴姆勒最高5%股權，提議折價增發新股方式來收購，已遭到戴姆勒回絕。

戴姆勒堅持不願本身股權遭中資稀釋，寧可把市值高達45億美元的入股投資提案往外推。戴姆勒旗下擁有賓士汽車等多品牌，若吉利集團果真取得5%股權，據分析將成為戴姆勒的第三大股東；吉利已持有瑞典車廠富豪汽車（Volvo）。

消息人士指出，受到吉利集團的邀約，戴姆勒近幾週在北京和吉利會談，吉利提出若戴姆勒按折價發售新股，吉利擬購買3~5%的股份。

戴姆勒已拒絕該提議，直接告訴吉利可在公開市場購股。戴姆勒發言人表示，公司「對目前的股東結構十分滿意」，但歡迎與公司存在長期利益關係的新投資者。

知悉吉利想法的人士表示，吉利與戴姆勒結盟的計劃包括成立合資企業生產電動汽車，吉利對在未來幾週達成某種形式的協定，仍能抱有希望。吉利發言人對報導沒有評論。

路透分析，戴姆勒兩大股東為科威特投資局（Kuwait Investment Authority）和貝萊德集團（BlackRock），分別持股6.8%、6%。

戴姆勒與北京汽車在中國的合資企業成立已久，還與由股神巴菲特投資的中國比亞迪汽車有合作關係。