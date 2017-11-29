智利格雷冰川分裂 超大冰塊恐影響航道

智利格雷冰川昨（28）日因連日高溫，分裂出1塊如106個游泳池大小的冰塊。（美聯社）

2017-11-29 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕昨（28）日1塊如106個游泳池面積的冰塊，長約350公尺、寬380公尺，從智利百內國家公園（Torres del Paine National Park）內的格雷冰川（Grey Glacier）分裂。智利國家林業局（CONAF）指出，因連日高溫導致冰川裂開而掉落。

綜合外媒報導，昨日智利國家林業局於官方推特上發文，1塊巨大的藍白色冰塊，長350公尺、寬380公尺，從格雷冰川上脫落，並飄浮在南美大陸附近的河川中。而分裂出來的大冰塊面積約13萬3000平方公尺，相當於約106個標準游泳池大小。標準游泳池長50公尺、寬21公尺。

智利百內國家公園的官員指出，從1990年代初期以來，冰川分裂的情況相當罕見。智利國家林業局總監米諾（Maria Elisabeth Munoz）則指出，冰川分裂的情況，跟連日的高溫影響有關。

智利南極研究所（Chilean Antarctic Institute，INACH）的冰川學家亞納（Ricardo Jana）指出，該機構正在利用衛星監察冰川情況，分析它對該區生態系統及航道的影響。他指出，「目前分裂的冰塊結構完整，如果它再分裂成較小的冰塊，會對往來船隻構成威脅」。

百內國家公園是智利最大和最受歡迎的國家公園之一，因其山景而聞名，去年有超過25萬人次的遊客到訪。它曾被《國家地理雜誌》及旅遊網站《TripAdvisor》舉辦的票選活動，它從330個景點脫穎而出，成為全世界第五美的地方。

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