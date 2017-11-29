酒後施暴形象大傷 日本相撲橫綱日馬富士宣布退役

日馬富士2012年晉升第70代橫綱，這是相撲力士的最高階級。（歐新社）

2017-11-29 18:43

〔即時新聞／綜合報導〕日本相撲大橫綱力士、蒙古籍的「日馬富士」上月酒後毆打同鄉的相撲力士引發爭議，他為對醜聞負責，今（29）日向日本相撲協會提出退役申請，已獲得受理。

綜合日媒報導，33歲的日馬富士上月25日深夜至26日凌晨在鳥取市聚餐時，因發生口角而毆打平幕力士貴之岩。日馬富士與貴之岩雖然不同師門，卻是蒙古同鄉。辦案人員透露，日馬富士承認因不滿貴之岩的態度，徒手以及用卡拉OK遙控器毆打對方。鳥取縣警方最快在12月上旬，會依涉嫌傷害將日馬富士函送法辦。

日馬富士為對醜聞負責，今日上午提交退役申請，已獲得日本相撲協會受理。日媒指出，由於日馬富士未加入日本國籍，因此退役後也無法留在相撲協會擔任師傅。

日馬富士下午在福岡縣太宰府市召開記者會，他說：「對於讓貴之岩關負傷，身為橫綱感到有責任，從今天起請讓我退出。」並強調，「身為前輩橫綱，我認為有失禮儀與禮節時，前輩的義務就是糾正」，卻因此傷害貴之岩，造成社會騷動，為相撲迷與協會添麻煩致歉。

日馬富士於2001年出道，雖然體重較輕但以戰鬥欲見長。2012年晉升第70代橫綱，這是相撲力士的最高階級。

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