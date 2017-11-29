墨西哥電視台遭放置2顆人頭 疑販毒集團恫嚇

販毒集團對墨西哥當局來說，一直都是一個很棘手的問題，墨西哥政府也不斷派出警力，對販毒集團施壓。（美聯社）

2017-11-29 20:42

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥西部瓜達拉哈拉市（Guadalajara）的特萊維薩電視台（Televisa）今（29）日（當地時間28日）驚傳遭人放置2顆頭顱恫嚇。恫嚇者留在字條上的署名，讓相關單位懷疑是墨國知名販毒集團犯案。

綜合外媒報導，相關單位表示，他們在特萊維薩電視台辦公室外的一個冷藏箱內，發現2顆人類的頭顱。哈里斯科州（Jalisco）州檢察官辦公室的一名官員表示，這個冷藏箱是遭人棄置在電視台辦公室外的。

一名維安官員指出，目前仍不清楚這2顆頭顱的主人是誰，但箱內留有一張恐嚇紙條，上頭署名CJNG，是販毒集團「哈里斯科新世代集團」（Jalisco New Generation Cartel）西班牙文的各字字首。

但州媒體暗示，這起案件應不是針對特萊維薩電視台，而是在針對一名官員。此外，該位州檢察官辦公室的官員也指出，當局在瓜達拉哈拉市的其他地方，發現了第2個冷藏箱，該冷藏箱內疑似裝著一具人類遺骸，以及恐嚇一名法官的字條。

「哈里斯科新世代集團」近年來以成為墨西哥力量最強的販毒集團之一，墨西哥當局認為中部、西部多數地方的暴力事件，都是由該集團所引起。