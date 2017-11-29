歐美籲釋放李明哲 中國：別干預內政！

2017-11-29 18:32

〔即時新聞／綜合報導〕近日李明哲一案鬧得沸沸揚揚，不少歐美國家也十分關切此案。李明哲本人昨日已被中國當局判定刑責，且全案不上訴。歐美方面表示對判決結果失望，並呼籲中國官方能夠釋放李明哲，對此，中國做出回應：「不要干預中國內政！」

根據《中央社》報導，台灣非政府組織（NGO）工作者李明哲被北京當局指控觸犯「顛覆國家政權罪」，被關押了數十日，並於本月28日被判處5年有期徒刑、剝奪政治權利2年，且全案不上訴。

判決結果出來後，美國國務院東亞暨太平洋事務局發言人葛瑞斯（Grace Choi）寄發電郵向台灣媒體表示，美國方面對於中國處理李明哲一案表示相當失望；歐洲議會人權小組委員會主席潘茲瑞（Pier Antonio Panzeri）也發表聲明指出對李明哲被判刑一事感到遺憾，也強烈懷疑北京當局審判是否公正，並呼籲中方能夠撤銷指控，釋放李明哲，與家人團聚。

面對歐美聲援，中國國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光上午對外宣稱，李明哲犯罪事實擺在眼前，且證據充足，顯示李明哲是有組織、有計畫的在行動，並強調「任何組織和個人在中國都要尊重和遵守中國的法律規定和社會公共秩序，觸犯法律都要受到法律的追究。」

中國外交部發言人耿爽也在今天下午的例行記者會上表示，中國國台辦發言人已在上午針對此案做了充分的回應，「這裡我只想補充一句話，中國是法治國家，我們希望有關方面能夠尊重中國的司法主權，不要干涉中國的內政。」