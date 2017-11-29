嘆北京找不到青年「中國夢」 中生：我也是低端人口

2017-11-29 17:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府近日強拆北京市違建，並鐵腕驅逐外來人口，引發各界輿論撻伐。來台讀書多年的中國學生蔡博藝為了聲援遭趕平民，設計了一套「低端人口」臉書大頭貼特效框，目前已經有超過3600人使用。蔡博藝表示，如果自己到了北京，很可能也會被驅趕，「我也是低端人口」。

據《中央社》報導，蔡博藝就讀國立台灣大學建築與城鄉研究所，所學都市規劃的她清楚明白，一個城市的活力來自來自不同地方的「多樣性族群」，被清理的「低端人口」中，有快遞員、清潔工與剛出社會的年輕白領，是維繫城市運轉最基層且最重要的勞動力，而被驅趕的人之中有人已經在北京生活了十幾年，「就這樣把他們趕出城市，真的太殘忍了，他們能去哪裡？」

蔡博藝說，自己在北京工作的朋友也是被趕的「低端人口」之一，萬幸的是朋友提供落角處才未流落街頭。蔡博藝感嘆，此起事件讓中國年輕人感到生活更加艱辛。「我沒有北京戶籍，如果今天是我去北京的話，也很可能也會住在那樣的地方，那我也會跟他們（被清理的群眾）一樣，我也是低端人口」、「這個社會的包容度更低、階級更加固化」、「你在一個想要找到夢想的大城市都找不到夢想，連住的地方都沒有。」

蔡博藝認為，城市發展必須得照顧不同的族群，安全固然重要，但不該因噎廢食，「如果有100種方法可以解決問題，清除這些人是最簡單的，但不會是最好的。」