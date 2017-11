這是真的！太空漫步好療癒 俯瞰地球之美超感動

2017-11-29 16:37

〔編譯郭禹彤/綜合報導〕美國NASA太空人布雷斯尼克(Randy Bresnik)於10月份時受命全副武裝至太空站外安裝新的攝影系統及修復機械手臂,其實對於太空人來說,這種能遊走在太空外的機會並不多,所以要好好把握,除了執行任務外,也帶回了一段讓人讚嘆的影片,原來從400公里高俯瞰地球,是如此的美麗!

綜合媒體報導,作為一名太空人其實是很孤單的,必須要懂得享受地球之美的人才能樂此不疲,今年10月20日布雷斯尼克與同事阿卡巴(Joe Acaba)受命踏出太空站,安裝新的攝影系統及更換站外機器手臂上的保險絲,花了約6個小時的時間才將該任務完成,期間更拍攝了「太空花絮」讓全世界欣賞地球之美。

布雷斯尼克日前將該影片上傳至個人的Twitter,隨即引發網路瘋傳。對於日前曾傳出太空直播造假事件,讓許多網友質疑影片的真實性,而NASA官方已出面證實該「太空花絮」是真的,拍攝者布雷斯尼克也將在下個月返回地球。

Sometimes on a #spacewalk, you just have to take a moment to enjoy the beauty of our planet Earth. pic.twitter.com/liTnCB60c9