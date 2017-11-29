比衛星高度還高！北韓飛彈發射高度近4500公里

「火星15型」飛彈以高角度方式發射，並依照預定飛行軌道飛行，最後準確地落入日本青森縣鄰近海域。（美聯社）

2017-11-29 16:08

〔即時新聞／綜合報導〕北韓今日凌晨發射「火星15型」洲際飛彈，北韓官媒《朝鮮中央電視台》今日中午更宣布試射成功，值得注意的是，此次發射以高角度發射，飛行高度最高到達了4475公里，打破過去北韓歷次試射記錄。

北韓《朝中社》發布北韓政府聲明，指稱「火星15型」的飛行最高高度達到4475公里、飛彈飛行時間長達53分鐘，飛行距離則為950公里，飛彈以高角度方式發射，並依照預定飛行軌道飛行，最後準確地落入預射目標海域，落海地點位在日本青森縣西方250公里海域附近。

另外，北韓此次發射高度達到的4475公里，比起今年7月28日所發射的「火星14型」飛行高度3500公里紀錄還要高，高度也比大多數的近地軌道衛星高上許多，一般來說，近地軌道衛星高度大概都在2000公里以下。

憂思科學家聯盟（Union of Concerned Scientist）的全球安全項目主管萊特（David Wright）表示，北韓這枚飛彈的表現比7月發射的那兩枚還要好，若北韓以一般普通的角度發射導彈，飛行距離可達約12874公里，幾乎全部美國所有城市都在危險範圍中。

不過萊特也質疑，北韓可能為了增加射程，在飛彈上面搭載了重量「微乎其微」的仿製彈頭，雖然在預估飛行距離上給人留下深刻印象，但這個飛行距離不一定能在搭載正常彈頭的洲際彈道飛彈上實現，更別說可能搭載核彈頭了。