紐約渡輪撞沙洲進水 百名乘客死裡逃生

紐約一艘渡輪由曼哈頓前往皇后區，不慎撞上沙洲，等待救援。（圖擷取自《NEW YORK POST》）

2017-11-29 15:47

〔編譯郭禹彤／綜合報導〕一艘美國渡輪日前由紐約曼哈頓駛往皇后區時，意外撞上了距離碼頭不到100英呎的沙洲，導致船身損壞開始進水，當地消防部門派出了另一艘船前往救援，該渡輪內的100多名乘客才得以脫困。

綜合媒體報導，名為澤林斯基（Zelinsky）的渡船27日下午5點15分由曼哈頓11號碼頭啟航，沒有多久的時間就撞上了距離碼頭不到100英呎的沙洲，導致船身損傷，開始進水。更有目擊者表示，該渡輪撞上沙洲後，開始擱淺且持續在沙洲附近打轉，相當驚險。

紐約市消防部門（FDNY） 副執行長薩羅克（John Sarrocco）表示，該渡輪確實因撞上沙洲而有部份的損傷，不過沒有沈船的危險。也派出另一艘輪船將該渡輪上的乘客救出，返回曼哈頓碼頭且無人受傷。而有乘客指出，「當時船上廣播表示，因正逢海水低潮，因而發生事故，請穿上救身衣等待另一艘船來救援。」也表示，過程中相當的害怕。

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該渡輪上的百名乘客等待救援的過程。（圖擷取自《紐約日報》）