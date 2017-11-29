不滿成柯林頓醜聞標題 陸文斯基憤怒推特改標

曾為白宮實習生的莫妮卡·陸文斯基（Monica Lewinsky）以90年代與美國前總統柯林頓的緋聞聞名。近日美國媒體以「陸文斯基醜聞案」為名製作專題影片，引起陸文斯基不滿。（歐新社）

2017-11-29 15:12

〔即時新聞／綜合報導〕曾是白宮實習生的莫妮卡·陸文斯基（Monica Lewinsky）以90年代與美國前總統柯林頓的緋聞聞名。近日美國媒體以「陸文斯基醜聞案」為名製作專題影片，引起陸文斯基不滿。陸文斯基在推特上將原本的標題改為「柯林頓彈劾案（The Clinton Impeachment）」、「史塔爾調查案（The Starr Investigation）」，反對自己成為醜聞案標題。

據外電報導，曾因與美國前總統柯林頓鬧緋聞而知名，現為時裝設計師和政治活動者的陸文斯基，今日在推特上對美國媒體《國會山報》（The Hill）表達不滿。

《國會山報》報導，CNN旗下媒體HLN將於12月3日播出陸文斯基事件專題影片，內容包括訪問現年44歲的陸文斯基、柯林頓前幕僚和事件相關記者，並以「陸文斯基醜聞案」（The Monica Lewinsky scandal）為標題。

陸文斯基對此在推特上貼出一張圖片回應《國會山報》的下標。圖片中，陸文斯基將「陸文斯基醜聞案」標題劃掉，改以「柯林頓彈劾案（The Clinton Impeachment）」和「史塔爾調查案（The Starr Investigation）」，並說「幫你改好標題，不用謝了」，表示自己不願成為前總統柯林頓身陷醜聞案的歸罪對象。

網友也支持陸文斯基，表示CNN應該修改影片標題，停止消費女性在醜聞案中的角色。

陸文斯基近年關注網路霸凌問題，曾自稱自己是遭受網路霸凌的第一人。史塔爾（Kenneth Starr）則為當時調查柯林頓緋聞案的獨立檢察官。