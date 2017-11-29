為了保護美國 美共和黨議員：川普會選擇毀了北韓

美國共和黨議員林賽．葛蘭姆（Lindsey Graham）則告訴CNN記者：「如果會發生戰爭也是北韓自找的，若情況再不改變，我們將會走向戰爭。」（法新社）

2017-11-29 14:26

〔即時新聞／綜合報導〕北韓於今晨再度發射洲際彈道飛彈（ICBM），中午時官方媒體表示是新型彈道飛彈「火星-15」，再次刺激國際社會敏感神經。而美國共和黨議員今日竟直接挑明，若戰爭能阻止北韓，美國將會開戰，若川普得在保護家園與摧毀北韓政權間做選擇，川普會選擇毀了北韓。

據《CNN》報導，在北韓發射飛彈後，美國總統川普以在第一時間聽取簡報，並對媒體表示「我們會因應」、「將會處理這個情況」。而美國共和黨議員林賽．葛蘭姆（Lindsey Graham）則告訴CNN記者：「如果會發生戰爭也是北韓自找的，若情況再不改變，我們將會走向戰爭。」

葛蘭姆也表示：「我不希望戰爭發生，他（川普）也不希望」、「但我們不能讓這個瘋狂的北韓人有能力攻擊（我們的）家園」、「如果有必要摧毀這個政權來保護美國的話，他（川普）已經準備好了」、「我希望北韓了解，如果川普必須得在摧毀北韓與美國遭攻擊之間二選一，川普會毀了北韓」、「我也希望中國了解這點。」