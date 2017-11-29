哈利王子情定馬克爾 外媒猜測媒人是知名設計師

今年9月梅根．馬克爾首次與陪哈利王子出席官方活動「永不屈服」傷兵運動會（Invictus Games），身穿的「Husband」白色襯衫，便出自米夏諾努所設計的時裝品牌Misha Nonoo。（路透）

2017-11-29 15:20

〔即時新聞／綜合報導〕英國皇室前天宣布哈利王子與美國女星梅根．馬克爾（Meghan Markle）已在倫敦訂婚；兩人接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，於去年7月經由共同朋友介紹認識、進而交往，他們為保護好友隱私不願公開具名。近日有外媒猜測到這對剛訂婚眷侶的媒人，應是梅根．馬克爾知心好姊妹；亦是知名設計師米夏諾努（Misha Nonoo）。

綜合外電媒體報導，米夏諾努背景大有來頭，於巴林、倫敦長大，2003年與Alexander Gilkes相識，他是威廉王子與哈利王子好友；過去一起在伊頓公學念書而熟識，因此米夏諾努於2011年隨同Alexander Gilkes受邀前往威廉王子與凱特婚宴，進而能夠有機會認識到英國皇家人士，不過米夏諾努已經於去年10與Alexander Gilkes分開。

綜合外電媒體報導，米夏諾努提到摯友梅根．馬克爾表示，「我們就像姊妹一樣，我愛死她（梅根）了，她（梅根）是最酷的女孩，她（梅根）擁有著最慷慨且傑出的靈魂。」

另外，今年9月梅根．馬克爾首次與陪哈利王子出席官方活動「永不屈服」傷兵運動會（Invictus Games），身穿的「Husband」白色襯衫，便出自米夏所設計的同名時裝品牌。