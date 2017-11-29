開澳洲先例！維多利亞州安樂死正式通過立法

在上周澳洲參議院投票同意安樂死合法化後，今澳洲眾議院也正式投票通過立法，讓維多利亞州成為澳洲第一個安樂死合法化的國家。（歐新社）

2017-11-29 14:15

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲維多利亞州（Victoria）於今天（29日）通過議會投票立法，同意末期病患有權尋求致命藥物協助結束生命，自2019年6月生效，這也讓維多利亞州正式成為澳洲第一個安樂死合法化的地區。

綜合外媒報導，經過100小時的持續辯論，澳洲眾議院今投票通過允許安樂死並且同意由醫師協助結束生命，這個具有里程碑意義的立法於上週在參議院投票通過，但是必須得到眾議院的批准才能正式立法；維多利亞州州長安德魯斯（Daniel Andrews）在得知結果後表示：「我很自豪今日我們將同理心放入議會和政治的考量中。」

根據規定，安樂死申請人必須在維多利亞省定居至少一年，適用年滿18歲以上、生命只剩不到6個月的絕症病患，且病情須經過多名醫師判斷，認定病人在精神狀態健全下遭受難以承受的痛苦；另外，致命藥物需由病患自行服用，若病情過於嚴重而無法自行服用者，可請求醫師協助。

安樂死是全球各國都十分重視的社會議題，但安樂死或由醫師協助結束生命，在全世界大部分的國家都不合法，台灣知名主持人傅仁達近來為達成安樂死的願望甚至還遠赴瑞士，只求有尊嚴地走完人生的最後一程。