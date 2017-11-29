英正妹澳洲遊河遭鱷魚突襲 左腿6咬痕清晰可怖

英國女遊客布利芬和友人利亞在澳洲苦難角的淺河遊玩時，遭到一隻鱷魚攻擊，並在友人利亞的腿上留下清晰的咬痕。（圖擷取自Ally Bullifent臉書）

2017-11-29 15:52

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲近年來常發生鱷魚攻擊人的事件，近日一名英國遊客和友人到澳洲東北部一條淺河附近遊玩時，突遭河中的鱷魚攻擊，甚至狠狠在友人腳上咬了一口，留下一排清晰可怖的咬痕。

綜合外媒報導，女遊客布利芬（Ally Bullifent）27日在臉書上Po文表示，她與另一位女性友人利亞（Leah）本來在苦難角（Cape Tribulation）附近的淺河遊玩，然而當她們沿著河邊走了數步，正在拍攝一條彈塗魚時，一條1.5公尺長的鱷魚突然撲出來咬向利亞的腳。

由於當時河水不算清澈，布利芬與利亞根本沒注意到有鱷魚埋伏，兩人一起被嚇到叫了出來，幸好鱷魚並非正面咬中利亞，傷勢不算嚴重，但她的左大腿流血，且還留下恐怖且清晰的6個鱷魚牙印。

昆士蘭州發言人表示，被咬的24歲女子於27日晚間已被送往莫斯曼醫院接受治療，幸好只是受到輕傷，當晚便已經出院。去年在苦難角也曾發生類似事件，一名46歲女子在小溪中游泳時遇害，警方最後捕獲並殺死了一條4公尺長的鱷魚。

相關影片：