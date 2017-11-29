洲際飛彈再試射成功 情報單位：北韓恐進行第7次核試

北韓「國寶主播」李春姬在中央電視台上宣布，今天試射的「火星-15」洲際彈道飛彈取得成功，南韓憂心北韓恐再進行核試。（歐新社）

2017-11-29 12:39

〔即時新聞／綜合報導〕北韓於當地時間今晨2時，朝日本海發射1枚彈道飛彈，飛行高度為4500公里，射程約960公里，中午北韓官媒宣布，試射新型洲際飛彈「火星-15」獲得成功，南韓情報機構表示，北韓在這次試射成功的鼓舞下，恐著手進行第7次核試。

據《韓聯社》報導，「國寶主播」李春姬在中央電視台上宣布，今天試射的「火星-15」洲際彈道飛彈取得成功，強調「火星-15」各方面性能都遠超「火星-14」，美國本土已經在飛彈打擊的範圍內；這也是北韓首次透露出「火星-15」這個新型洲際飛彈的存在。

南韓國家情報院（NIS）指出，這次自7月兩度試射「火星-14」洲際彈道飛彈以來，再次進行的洲際飛彈試射，從這3次洲際飛彈的試射來看，的確發現北韓技術持續在進步，在洲際飛彈的發展取得一個重大進展；NIS認為，這次試射除了顯示出其已擁有打擊美國本土的能力外，也是表達出不滿中國配合國際制裁的舉動，同時不排除北韓有再核試可能性。

日前曾有美媒報導，平壤當局恐已經開始著手準備第7次核試，並聲稱「將是北韓迄今所實施核試驗中最強的一次」。