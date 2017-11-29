星國社運人士遭起訴 黃之鋒控「比中國更離譜」

2017-11-29 14:15

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡法庭昨（28）起訴社運人士范國瀚（Jolovan Wham），其面臨多項指控，包括多次未獲警方許可舉辦公眾集會和破壞行為等。「香港眾志」秘書長黃之鋒曾獲邀在范國瀚舉辦的集會中演說，並對范國瀚遭起訴表示，新加坡政府「比中國更離譜」。

據外電報導，范國瀚為新加坡公民團體「社區行動網路」（Community Action Network）成員，新加坡法庭昨起訴范國瀚，並於今日傳喚其出庭。范國瀚被控的罪名包括去年至今年，多次犯下舉辦未經警方許可的公眾集會、在公共場合行破壞行為，和拒簽警方聲明等。

范國瀚去年11月曾未經許可，在新加坡一購物中心舉辦公眾集會，據新加坡法庭文件指出，香港民運人士黃之峰曾在大會上以即時視訊發表演說；范國瀚另被指控今年6月，在捷運列車上未經許可集會紀念新加坡政治受難者，警方稱范國瀚在搭乘捷運時，就已犯下破壞行為；今年7月范國瀚又一次在無許可情況下，於新加坡樟宜監獄舉行公開集會，稱此活動是為了紀念遭處決的29歲毒犯。

星國警方曾在本週二表示：「新加坡有專門發表公共意見的「演說區」，新加坡公民可按法規在此區進行公眾集會。而范國瀚一再於舉辦公眾集會方面公然無視法律」。

香港民運人士，「香港眾志」秘書長黃之鋒對此回應，難以想像以視訊舉行會議也要經過申請，范國瀚遭起訴，顯示新加坡政府「比中國更離譜」，且也表現中國試圖在亞太地區發揮影響力，封殺香港民運人士。

范國瀚最後以8000美元交保，其案件預審將於12月13日舉行。據新加坡法律，在沒有警方許可下組織或參加公眾集會，初犯者最高可罰5000元新幣（約新台幣11萬元）、累犯最高可罰1萬元新幣（約新台幣22萬元）和6個月監禁。