北韓又射彈 南韓評估「北韓內憂外患不斷」

針對北韓發射飛彈的意圖，南韓聯合參謀本部認為北韓內憂外患不斷，故以發射飛彈來加強內部團結，並作為對美協商的施壓手段。（美聯社）

2017-11-29 11:38

〔即時新聞／綜合報導〕北韓於今日凌晨再度發射飛彈，震驚國際，南韓聯合參謀本部相關負責人指出，北韓在當地時間今日凌晨3點17分在平安南道平城一帶，朝著朝鮮半島東部海域發射一枚彈道飛彈，初步研判是火星14型遠程彈道飛彈。

根據南韓《韓聯社》報導，北韓曾在今年7月4日和7月28日發射過火星14型遠程彈道飛彈，但是今日的發射高度大大高於前兩次，且發射時間選在淩晨。南韓聯合參謀本部表示，飛彈發射地點平城位在平壤以北30公里處，過去北韓從未在該處發射飛彈。

在北韓發射飛彈1分鐘後，南韓空軍預警機率先捕捉到北韓發射動向，隨後在東海上執行任務的神盾艦及預警雷達，也監測到了相關情況，目前韓美正緊密合作，追蹤北韓射彈後續動向。

針對北韓發射飛彈的意圖，南韓聯合參謀本部分析指出，北韓可能在抵制美國將北韓列為資助恐怖主義的國家一事，另外，由於北韓內部面臨經濟惡化、權力機關整肅、士兵越界投誠等不穩定因素，北韓可能以發射飛彈來加強內部團結，同時以此作為對美協商的施壓手段。