日企造假中媒見獵心喜 日媒問：為何中企犯錯沒道過歉？

日本企業近來連環爆出造假醜聞。圖為日本東麗株式會社社長日覺昭廣，針對旗下汽車輪胎子公司數據造假一事向外界道歉。（彭博）

2017-11-29 14:11

〔即時新聞／綜合報導〕日本企業近來屢屢爆出造假事件，讓「日本製造」等於品質保證的受到強大挑戰，鄰近的中國也大篇幅報導相關新聞、發表評論。但這讓日本記者想問，為何中國企業的醜聞不勝枚舉，卻幾乎沒見過高層召開記者會道歉？

《日本經濟新聞》駐中國廣州記者中村裕發表專文，稱中國媒體近來針對日本企業造假進行大篇幅報導，《人民日報》更刊登了《鋼鐵業造假，「日本製造」黯然褪色》的評論。

中村裕表示，因為中國對日本產品的信賴度非常高，因此爆發醜聞，不少中國人比日本人還要更吃驚。他話鋒一轉，說中國企業的醜聞之多，非日本可比，但卻很少看到有高層因此舉行記者會道歉，很多人說，是因為「中國人還不習慣道歉」。

中村裕引述民眾看法，有人提到，中國許多人從小就被教育「不能輕易道歉」，因為他們存在一種不能輕易向對方示弱的想法，強調在競爭激烈的環境中，示弱的話地位馬上就會被奪走，因此中國人不會輕易道歉。

另有民眾表示，消費者根本不會期待中國企業像日本那樣召開記者會公開道歉，就算有，聽到的也都是藉口。中村裕則在最後寫道，他時常聽到一句話，「別等到出事了再想怎麼解決，要先想想怎麼解決掉想把事情捅出來的人。」