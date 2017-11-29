峇里島火山噴發機場關閉再延1天 12萬乘客受影響

印尼阿貢火山活動加劇，機場發言人今表示，峇里島機場將延長關閉24小時，直至當地時間週四上午7點。（歐新社）

2017-11-29 10:01

〔即時新聞／綜合報導〕印尼阿貢火山活動加劇，印尼國家減災機構（National Disaster Mitigation Agency）27日將火山警戒提升到最高級別，同日峇里島伍拉·賴國際機場（Ngurah Rai International Airport）也關閉，今（29日）機場宣布將延長關閉時間24小時，使機場封鎖進入了第3天，計有12萬乘客受到影響。

綜合外媒報導，機場發言人今表示，峇里島機場將延長關閉24小時，直至當地時間週四（30日）上午7點，這已經是機場連續第3天關閉；發言人指出，雖然目前機場尚未偵測到火山灰，但觀測顯示阿貢火山噴發出的灰燼已經衝上高達2萬5000公尺上空，並隨著風勢向南、西南方往機場飄來，機場方面每6個小時會對火山灰動向和風向進行監測。

受到機場連續關閉3天影響，已有上千趟航班取消，多達12萬名旅客受到影響，印尼「陸路運輸總局（Directorate General of Land Transportation）」宣布，正調派百輛巴士至伍拉．賴國際機場與渡船頭待命，協助滯留的旅客。

我國外交部發言人李憲章也指出，若國人不願在當地久等，將安排巴士，送國人到車程10小時至12小時外的泗水機場。

專家警告，火山口的火焰日益明顯，「這表明火山爆發已經迫在眉睫。」當局預估要撤離火山周圍10公里的居民，預計將疏散超過10萬人。。