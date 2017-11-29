北韓導彈破紀錄 專家：射程可涵蓋全美

北韓在台灣時間今晨2時17分，從平安南道平城市一帶，向朝鮮半島以東發射一枚彈道飛彈，飛行約53分鐘後墜入日本青森縣以西250公里海面。圖為北韓今年8月29日的試射情形。（歐新社資料照）

2017-11-29 07:15

〔即時新聞／綜合報導〕北韓在台灣時間今晨2時17分，從平安南道平城市一帶，向朝鮮半島以東發射一枚彈道飛彈，飛行約53分鐘後墜入日本青森縣以西250公里海面。今天北韓發射導彈，是繼9月15日導彈試射，相隔75日再次試射飛彈。專家表示，這次北韓導彈的最大射程可達逾1萬公里，範圍可涵蓋全美國。

綜合媒體報導，美國國防部初步認定北韓所發射的是洲際彈道飛彈（ICBM），導彈飛行約1000公里後，墜入日本經濟海域（EEZ）。南韓聯合參謀本部則認為，導彈的飛行高度為4500公里，射程約960公里。

日本防衛省表示，北韓這次採取「高飛軌道」（Lofted Trajectory）方式發射導彈，打破今年7月28日所發射的「火星14型」飛行高度3500公里紀錄，還要高出500公里，達到4000公里。日本防衛省認為，該洲際彈道飛彈的最大射程可達5500公里。

美國官員表示，此次北韓導彈的飛行高度達到4506公里，導彈飛行高度和時間都打破北韓歷次飛彈試射的紀錄。憂思科學家聯盟（Union of Concerned Scientist）的全球安全項目主管萊特（David Wright）表示，若北韓以一般普通的角度發射導彈，飛行距離可達約12874公里，意味包括美國首都華盛頓，甚至全部美國所有城市都在危險範圍。

北韓發射導彈6分鐘後，南韓軍方在台灣時間2時23分至44分進行「精準打擊」演習，從東部朝日本海上的南北韓境界線附近實施飛彈發射訓練，總共發射3枚飛彈，以回應北韓的導彈試射威脅。