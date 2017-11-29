提勒森：朝鮮半島須完全永久無核化

2017-11-29 05:44

〔中央社〕美國國務卿提勒森今天說，美國讚揚歐洲盟邦持續對北韓政權增加施壓的力道，這才得以實現朝鮮半島須是完全、永久且可查核的無核化目標。

提勒森（Rex Tillerson）中午在華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）就美歐關係、強化西方同盟發表演說，除闡述美國對北大西洋公約組織（NATO）、美國與歐洲聯盟（EU）關係及俄羅斯等看法，也提到北韓對歐盟國家也是威脅與挑戰，時間點就在平壤於當地時間29日凌晨再次發射飛彈前。

南韓合同參謀本部今天指出，北韓發射一枚型號不明的彈道飛彈，這也是北韓自9月中旬以來、平靜逾70天後再次發射飛彈。

美國總統川普20日宣布，重新將北韓列為資助恐怖主義的國家，華府隨後進一步制裁相關中國大陸企業、個人及北韓政府的相關機構，平壤隨後嚴正回應指出，美國「高度挑釁」的做法是「嚴重冒犯」的「可恥行為」。

而提勒森在下週出訪歐洲前再次針對NATO指出，美國和歐洲的安全夥伴關係「鐵一般的堅定」，但聯盟成員若不願或不能履行承諾，這個聯盟會變得沒有意義，歐洲國家須對自身面臨的安全挑戰承擔更多責任。

關於北韓問題，他則提到歐洲國家須與美國站在同一陣線。提勒森指出，北韓對所有負責任的國家都是威脅，各國需要協調合作應對。他也細數並讚揚一些歐洲國家中斷與平壤的交往與外交關係說，必須對北韓政權增加施壓，以達到朝鮮半島是完全、永久且可查核的無核化目標，美國和歐洲的夥伴關係，不只要合作面對歐洲境內，還有歐洲以外的威脅挑戰。

主持人問，歐洲國家擔心，美國太專注北韓問題、而對歐洲事務及俄羅斯的虎視眈眈分心，國務院許多重要的資深職務到現在都還空著，美國的外交工作又要如何面對日益嚴峻的外部挑戰？

提勒森坦承，面對多變的複雜局勢，美國當前確實無法單獨面對所有威脅，許多威脅涉及範圍相當廣且互有關聯，包括俄羅斯、中國都牽涉其中。

但他話鋒一轉嚴正指出，對於輿論批評職業外交官人數驟減、國務院重要職務空缺，難以應對區域威脅的說法，他不能接受。他說，對堅守崗位、代理資深官員職務的同仁來說，這種批評讓人氣憤，「這些職務代理人知道自己永遠不會真除，他們仍堅守工作崗位，有優異表現」。

美國媒體曾報導，提勒森上任後對代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）的表現非常讚賞，但提勒森沒有人事主導權，為真除董雲裳與白宮角力，幾乎鬧翻。

更有報導指，提勒森私下罵美國總統川普低能，儘管他已駁斥，但這位第69任的國務卿不但在國務院內因處理「組織再造」、刪減預算與人事，得不到內部支持，對外在白宮也和川普貌合神離，已多次傳出他對國務卿一職倦勤的說法。