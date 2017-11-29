哈利王子5月溫莎城堡迎娶梅根馬克爾

2017-11-29 01:12

〔中央社〕白金漢宮今天宣布，哈利王子明年5月將在溫莎城堡聖喬治禮拜堂（St George's Chapel）迎娶美國女星梅根馬克爾。

33歲、英國王位第5順位繼承人哈利王子和大他3歲、有過一段婚姻的梅根馬克爾（Meghan Markle）昨天宣布訂婚。

白金漢宮下午表示，兩人的婚禮將於明年5月在溫莎城堡聖喬治禮拜堂舉行，確切日期有待進一步公布。王室將為婚禮埋單，包括婚禮儀式、音樂、花卉以及迎賓等費用。信仰新教的梅根馬克爾也將在婚禮前受洗，改信英國國教。她之後也會取得英國國籍。

哈利王子的秘書柯諾夫（Jason Knauf）表示，溫莎城堡對準新人而言是一個「很特別的地方」，表示兩人去年7月開始交往以來，曾多次在溫莎城堡共度時光。

他表示，哈利王子和梅根馬克爾「希望大眾參與他們的大日子」，正在想辦法達成。兩人也將於12月1日在諾丁罕郡首次共同出席公開場合。

2008年安妮公主的長子菲力普斯（Peter Phillips），以及1999年查爾斯王儲的弟弟愛德華王子都是在聖喬治禮拜堂完婚。查爾斯王儲2005年和卡蜜拉再婚後，也是在聖喬治禮拜堂舉行祝福禮。

肯辛頓宮上個月宣布，威廉王子和凱特王妃的第3胎預產期在明年4月，哈利王子選在大嫂生產後再舉行婚禮。