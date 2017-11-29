吳敦義訪泰 盼獲同志加持贏得勝選

2017-11-29 00:14

〔中央社〕結束菲律賓行程後，中國國民黨主席吳敦義今天抵達泰國訪問，他說，10年前曾經訪泰，獲得很多啟發，國民黨參與選舉也大獲全勝，本次訪泰也希望海外黨員共襄盛舉，再次勝選。

吳敦義是在今天下午3時半抵達曼谷蘇凡納布國際機場，中華民國駐泰國經濟文化辦事處代表童振源和僑胞前往接機。他隨後參加國民黨黨務座談，聽取黨員建言，晚間出席國民黨泰國總支部慶祝中國國民黨創黨123周年黨慶大會。

吳敦義指出，明年的縣市長等基層選舉，國民黨要以公平、公正的機制，大公無私的態度與作法，挑選有品德、操守、能力、經驗，以及有機會勝選的人參加各項選舉，國民黨要奠定基層實力的基礎，才有獲得2020年大選勝利的機會。

吳敦義表示，要拚經濟，不要貪汙，不要弄奇怪的政策，中華民國台灣還是很有競爭力。他指出，國民黨能讓兩岸和平穩定發展，維持原有邦交國，讓社會治安良好，促進經濟持續發展，國民黨最有能力執政。

吳敦義在黨慶大會中表示，10年前他在擔任立委時，曾來到泰國中華會館，回台後大受啟發，就打贏了空前的勝仗，包括立法院贏得多數的席次，馬前總統也贏對手兩百多萬票；10年後再度來到泰國，希望重新得到泰國同胞加持，明年也能大獲全勝。

他認為得到泰國同胞加持讓內心的振奮是難以形容的，一席話獲得全場泰國黨員們熱情的鼓掌與歡呼。

吳敦義一行，明天將前往泰北的清萊和清邁，探訪當地僑胞，同時參加黨務座談，預計在12月1日返回曼谷，2日拜訪泰國台灣會館後結束泰國行程返回台灣。