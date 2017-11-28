中國再爆幼兒園針頭虐童？ 當局稱傷口為「乾性濕疹」

北京當地的環宇幼兒園疑似發生虐童事件，學童稱園內教師以針戳皮膚，不過當局否認這項說法。（美聯社）

2017-11-28 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京市先前傳出幼兒園集體虐童案，遭到官方下令封口，昨（27）日有其他家長投訴，北京當地的環宇幼兒園疑似發生虐童事件，學童稱園內教師以針戳皮膚，不過當局火速否認這項說法，認為孩童傷口是「乾性濕疹」。

綜合外媒報導，許多環宇幼兒園的學童家長對媒體投訴，發現自己小孩的手部、腿部發現疑似被針戳傷的傷口，亦有醫師診斷「雙肢數處針尖大小血痂，不排除外力所致皮膚破損」，孩童們則稱受傷事件為幼兒園內一名教師「用尖尖的、刺刺的東西扎的」。

北京市朝陽區官方微博週二（28日）晚間8時指出，此案經過警方與檢調機構查辦，還透過「家長認可」的醫療單位鑑定孩童傷口，發現這些傷口是「乾性濕疹」，並無外傳的虐童事件，至於孩童所說「尖的、刺刺的東西」，可能為「錐子和別針等物品」，係該幼兒園教師製作器具與布置教室所用，使用後一直都放在櫃子上沒人再去拿。

另外，針對最先傳出虐童事件的紅黃藍幼稚園，北京市公安局朝陽分局官方微博週二晚間近10時發布最新通報指出，紅黃藍幼稚園用縫衣針扎刺管教屬實，22歲劉姓女教師因部分孩童不按時睡覺，於是用縫衣針扎刺方式管教。劉女因涉嫌虐待被看護人罪，已被刑事拘留。

至於外傳猥褻兒童，以及餵食藥片部分，通報指出，都是家長蓄意編造與虛構；苟姓家長坦承孩子在幼稚園沒有被服藥，相關影片是自己在家中使用家人服用的藥片，以言語誘導方式詢問孩子，拍攝後上傳到家長群組。