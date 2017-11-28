巴基斯坦示威落幕仰賴軍方調停？ 批評者憂心軍人干政

2017-11-28 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦強硬派的示威遊行經歷暴力衝突後，昨（27）日在政府與抗議團體簽署協議後落幕。但強硬派團體「巴基斯坦拉巴伊克運動-拉蘇爾-安拉派（TLY）」卻在協議中將此事歸功於巴國的陸軍參謀長巴吉瓦（Qamar Javed Bajwa），引來政治人物關切與一名法官的批評，並擔心軍人奪權的問題再度上演。

綜合外媒報導，在警方與硬派示威者爆發衝突後，巴基斯坦文人政府便請求軍隊來恢復首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）的秩序。

陸軍參謀長巴吉瓦不但沒有派出軍隊，更在26日要求會見巴國總理阿巴西（Shahid Khaqan Abbasi）。隔日政府的態度便有所軟化，並答應強硬派提出的大部分要求，司法部長哈密德（Zahid Hamid）因此辭職。

但巴吉瓦上將在調停上的角色受到過度吹捧，強硬派說巴吉瓦「拯救國家免於大難」，此舉引來溫和派政治人物關切與一名法官批評。

一名高等法院法官昨日下令要求政府解釋，為何軍方能夠協助協商談判。法官席迪圭（Shaukat Aziz Siddiqui）表示，軍方似乎踰越憲法角色，憲法中要求軍隊「在文人政府要求時要前來協助」。

批評者擔心軍人可能干預政治，而非軍方不服從文人政府的命令。巴基斯坦一直存在著軍人奪權的問題，軍人干政的議題始終敏感。