教宗會見翁山蘇姬 2人都沒提「羅興亞」

梵諦岡教宗方濟各（Pope Francis）正在緬甸訪問，今（28）日與諾貝爾和平獎得主、緬甸實際領導人翁山蘇姬會晤。（美聯社）

2017-11-28 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕梵諦岡教宗方濟各（Pope Francis）正在緬甸訪問，今（28）日與諾貝爾和平獎得主、緬甸實際領導人翁山蘇姬會晤。教宗在演說中並未提到緬甸穆斯林少數民族「羅興亞人」，而是敦促緬甸只有尊重人權、公義及各族群，才能擁抱和平。

綜合外媒報導，由於到訪時機敏感，外界聚焦教宗此行是否會提及羅興亞議題。教宗的一些顧問已建議他不要使用「羅興亞人」這個詞，以免引發外交危機，可能讓緬甸政府和軍隊抵制這個國家為數不多的天主教徒。緬甸天主教會表示，這個詞彙可能為教徒造成麻煩。

教宗到訪緬甸第2天與翁山蘇姬見面，下午在首都仰光會談時，教宗談到，緬甸長期飽受國內衝突和敵對狀態所苦，社會嚴重分裂；未來緬甸的和平必須奠基於對社會中每一成員之尊嚴及權益的尊重，對每個族裔及其認同的尊重，對法治的尊重，及對民主秩序的尊重。

方濟各說，「宗教差異不一定是分裂和不信任的原因，而是一種團結、饒恕、寬容和明智塑造國家的力量。」

翁山蘇姬的演說也和教宗一樣，並未提到「羅興亞」穆斯林，但她坦承該國若開邦的局勢強烈引發世界關注，「社會、經濟和政治『問題』，侵蝕了若開邦不同社區之間的信任和理解、和諧和合作。」

教宗週三將在仰光舉行盛大彌撒，預計約有20萬緬甸的天主教徒會參與。在結束為期4天的緬甸訪問後，教宗將前往孟加拉，會見一小群羅興亞難民。