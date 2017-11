倫敦「小黃瓜」大樓可疑車輛出沒！ 警派出機器人引爆

2017-11-28 22:06

〔編譯郭禹彤/綜合報導〕英國倫敦知名地標「小黃瓜」大樓(瑞士再保險公司大樓,the Swiss Re Building)附近,今午傳出有可疑車輛出沒,當地警察接獲通報後,立即封鎖現場,導致附近大樓的上班族皆被困住在大樓內動彈不得,而警方也派出拆彈機器人將該可疑的銀色車輛引爆。

綜合媒體報導,警方擔心又是一起恐怖攻擊,因此封鎖了現場及附近的大樓,有多名的警察在附近持槍待命,也同時派出拆彈機器人與可以偵測爆裂物的警犬接近該可疑的車輛,有目擊者表示,拆彈機器人打開該車輛的後車廂時,曾有巨大的爆炸聲傳出,但目前警方尚未證實爆炸聲的來源。

該區域封鎖了一個多小時後,才重新開放。警方也表示,當場就逮捕了該車輛的司機,但不是因為該司機涉嫌恐怖攻擊,而是他持有偽造的身分證件,同時也解除了該車輛的可疑性。

Can’t leave, total lock down, crazy #LockDownCentralLondon #Gherkin Armed response officers looking for something or someone @Share_Talk pic.twitter.com/eB2bP7K0DR