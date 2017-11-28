倫敦「小黃瓜」大樓可疑車輛出沒！ 警派出機器人引爆

2017-11-28 22:06

〔編譯郭禹彤／綜合報導〕英國倫敦知名地標「小黃瓜」大樓（瑞士再保險公司大樓，the Swiss Re Building）附近，今午傳出有可疑車輛出沒，當地警察接獲通報後，立即封鎖現場，導致附近大樓的上班族皆被困住在大樓內動彈不得，而警方也派出拆彈機器人將該可疑的銀色車輛引爆。

綜合媒體報導，警方擔心又是一起恐怖攻擊，因此封鎖了現場及附近的大樓，有多名的警察在附近持槍待命，也同時派出拆彈機器人與可以偵測爆裂物的警犬接近該可疑的車輛，有目擊者表示，拆彈機器人打開該車輛的後車廂時，曾有巨大的爆炸聲傳出，但目前警方尚未證實爆炸聲的來源。

該區域封鎖了一個多小時後，才重新開放。警方也表示，當場就逮捕了該車輛的司機，但不是因為該司機涉嫌恐怖攻擊，而是他持有偽造的身分證件，同時也解除了該車輛的可疑性。