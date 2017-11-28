一掃納粹陰霾 猶太裔女大生打入德國小姐20強

莫拉尼成為首名成功打入德國小姐20強的猶太人，有望戴上德國小姐后冠。（圖取自猶太時尚報）

2017-11-28 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕納粹德軍在二戰期間大肆屠殺猶太人，導致德國與猶太人至今仍處於複雜的關係之中。在參選德國小姐的佳麗當中，今年首次出現猶太少女參選，更成為首名成功打入20強的猶太人，有望戴上德國小姐后冠。

綜合媒體報導，年僅21歲的莫拉尼（Tamar Morali）目前就讀於卡爾斯魯厄傳播學院，目前在參選德國小姐比賽中已進入到最後階段，必須與剩下的19名參選佳麗競逐德國小姐后冠，這被外界視為是猶太女子在比賽中最具長足進步的一次。莫拉尼在接受《耶路撒冷郵報》訪問時表示「我認為獲取候選資格不僅是個人成就，更是以色列和猶太人的成就」。

莫拉尼的猶太身分也引起評審以及其他參選者的好奇，並向莫拉尼詢問她的猶太人背景以及如何以猶太人身分生活在德國。莫拉尼驕傲的表示，以能當一名德國籍猶太裔的女子感到驕傲，她強調，自己並非認為納粹德國痛苦的過去應該被遺忘，最重要的是要突顯出猶太人團結的力量。

莫拉尼近期也參與了維也納時裝週，並在「Look Style Awards」獎項中獲得了第一名。