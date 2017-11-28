比特幣今年翻近10倍 上週有30萬人開立帳戶

至今年10月底，比特幣在全球共有1170萬用戶，這個數字比去年同期的470萬暴增148％。（彭博）

2017-11-28 19:38

〔即時新聞／綜合報導〕虛擬貨幣比特幣（Bitcoin）2017年1月起至11月27日，價格一路從968美元上漲至9732美元的歷史新高，昨（27）日收在9580美元，漲幅將近10倍，光是上週就有30萬人開立比特幣帳戶。

綜合外媒報導，比特幣自今年初至今漲幅逼近10倍，利多在於許多國際公司行號傾向使用虛擬貨幣，甚至有些民間組織開始透過比特幣進行交易，阿爾塔納數字貨幣基金（Altana Digital Currency Fund）首席分析師米爾恩（Alistair Milne）指出，至今年10月底，比特幣在全球共有1170萬用戶，這個數字比去年同期的470萬暴增148％。

米爾恩透露，至本月26日，彼特幣全球用戶增長至1330萬戶，光是上週感恩節假期就增加了30萬用戶，多頭進場創利多；目前全球投資者分別透過「Coinbase」和「Charles Schwab」開戶並購入比特幣，IG集團首席分析師克里斯·韋斯頓（Chris Weston）認為現在購入還不算晚。

韋斯頓提到，購入比特幣與否，要考慮投資人是否能負擔購入虛擬貨幣會被收取的手續費用，且虛擬貨幣波動大，它的價值取決於「假設它會繼續成長」以及「它會成為主流虛擬貨幣」，客戶需自行衡量風險；亦有分析師認為，比特幣近期內將會站上1萬美元大關。