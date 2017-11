耶誕紐約見？！ 恐攻陰影籠罩 IS放話炸毀時代廣場

伊斯蘭國再放話「我們快要在紐約耶誕節見」,預告將在今年的耶誕假期,攻擊紐約時代廣場。(圖擷取自格勒播報)

2017-11-28 18:36

〔即時新聞/綜合報導〕國際恐怖組織伊斯蘭國(Islamic State)先前在網路上預告將攻擊歐洲耶誕市集,今(28)日伊斯蘭國再放話「我們快要在紐約耶誕節見」,預告將在今年的耶誕假期,以炸藥炸毀紐約時代廣場。

紐約曾在2001年9月11日遭遇蓋達組織恐怖攻擊,歹徒同步劫持4架民航客機,其中兩架分別衝撞紐約世界貿易中心雙塔,造成2749人失蹤或死亡。第3架飛機撞向五角大廈,第4架飛機在鄉間墜毀。

根據《格勒播報》指出,伊斯蘭國再傳將攻擊紐約時代廣場,從伊斯蘭國發布的攻擊預告海報可以看見,一名耶誕老人手提紅袋,居高俯瞰時代廣場,擺在耶誕老人身旁的是一箱寫著「危險」字樣的TNT炸藥,海報上還寫著「我們快要在紐約耶誕節相見(We meet at Christmas in New York...soon)」。

伊斯蘭國本月26日就傳以德、法、英3國文字發布海報,文案為「快要在你的假期見面了(Soon in your holidays!)」,海報背景分別為巴黎艾菲爾鐵塔、英國倫敦街景,海報中分別出現一名手持染血刀具的男子,以及蒙面的恐怖份子,引發國際社會不安。

伊斯蘭國本月26日,就傳以德、法、英三國語言發布攻擊預告海報。(圖擷取自格勒播報)