耶誕紐約見？！ 恐攻陰影籠罩 IS放話炸毀時代廣場

伊斯蘭國再放話「我們快要在紐約耶誕節見」，預告將在今年的耶誕假期，攻擊紐約時代廣場。（圖擷取自格勒播報）

2017-11-28 18:36

〔即時新聞／綜合報導〕國際恐怖組織伊斯蘭國（Islamic State）先前在網路上預告將攻擊歐洲耶誕市集，今（28）日伊斯蘭國再放話「我們快要在紐約耶誕節見」，預告將在今年的耶誕假期，以炸藥炸毀紐約時代廣場。

紐約曾在2001年9月11日遭遇蓋達組織恐怖攻擊，歹徒同步劫持4架民航客機，其中兩架分別衝撞紐約世界貿易中心雙塔，造成2749人失蹤或死亡。第3架飛機撞向五角大廈，第4架飛機在鄉間墜毀。

根據《格勒播報》指出，伊斯蘭國再傳將攻擊紐約時代廣場，從伊斯蘭國發布的攻擊預告海報可以看見，一名耶誕老人手提紅袋，居高俯瞰時代廣場，擺在耶誕老人身旁的是一箱寫著「危險」字樣的TNT炸藥，海報上還寫著「我們快要在紐約耶誕節相見（We meet at Christmas in New York...soon）」。

伊斯蘭國本月26日就傳以德、法、英3國文字發布海報，文案為「快要在你的假期見面了（Soon in your holidays!）」，海報背景分別為巴黎艾菲爾鐵塔、英國倫敦街景，海報中分別出現一名手持染血刀具的男子，以及蒙面的恐怖份子，引發國際社會不安。

伊斯蘭國本月26日，就傳以德、法、英三國語言發布攻擊預告海報。（圖擷取自格勒播報）