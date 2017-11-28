李明哲遭判刑 《紐時》：中國對台最新心理戰

2017-11-28 17:56

〔即時新聞／綜合報導〕我國非政府組織工作者李明哲，遭中國以涉嫌「顛覆國家政權罪」罪名判處5年監禁。《紐約時報》指出，這項判決結果被視為中國對台灣「心理戰的最新一擊」。

李明哲在被中國以涉嫌「顛覆國家政權罪」罪名羈押逾半年後，中國岳陽中級人民法院今（28）日上午裁定，以前述罪名判處有期徒刑5年，並剝奪政治權利（褫奪公權）2年。李明哲當庭表示不會上訴。

《紐約時報》指出，這是中國首度以「顛覆國家政權罪」罪名將台灣公民定罪；對許多台灣人來說，「這一判決被視為中國對台灣心理戰的最新一擊。」自北京切斷雙方溝通管道後，這種心理戰就越演越烈，已持續了一年多。

報導直指，李明哲的遭遇已在台灣引發了非政府組織工作人士等人的擔憂，擔心自己在社群媒體上的發言，尤其是臉書上的言論，可能會在未來前往中國時引發問題，因為岳陽法院就是指控李使用臉書在中國籌劃抗議。

李明哲最後的工作場所、台北文山社區大學的主管鄭秀娟表示，李經常在網路上與中國熟人聊天，對方對台灣30年前一黨專政的戒嚴時期，到現在民主的轉型相當感興趣。李妻李凈瑜曾表示，丈夫曾向中國人權律師的家屬捐助錢和書，這些律師因習近平打擊公民社會運動而入獄。

報導也提到，李明哲在中國庭審時，稱被台灣媒體誤導，在關押期間透過中國官方媒體了解到了中國真實情況。《紐時》接著指出，台灣是被「無國界記者組織」列為亞洲新聞自由最高的地區。