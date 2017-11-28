比挖土機還好！這是印度警方拆違建的好幫手

由於近年人象衝突嚴重，印度政府決定加強取締位在森林保護區內的違建。（美聯社）

2017-11-28 17:49

〔即時新聞／綜合報導〕最近不論是在台灣還是中國，政府如何處理違見，都是外界關心的重大議題，而在印度，由於近年來人口膨脹，有不少人竟將歪腦筋動到大象的居住地上，在部分棲息地上大蓋違章建築，而印度警方竟出動這裡的原生居民，也就是大象來拆除這些違建。

綜合外媒報導，由於印度人口增長率居高不下，有不少人便偷偷跑到野生動物保護區蓋房子，和野生動物爭奪糧食與資源，但這也造成許多原住在森林裡的大象被迫離開原本的棲息地，為了食物誤闖人類居住的村莊，摧毀大量的農作物，還對人們發動攻擊，造成多起死傷事件。

為了解決人象衝突的問題，印度警方決定動用大象來拆除這些在森林保護區的違建，而根據英國《衛報》報導，近日印度警方以大象拆除一處位在Amchang野生動物避難所的違建時，和當地居民發生衝突，造成5人受傷。

其實這也並非印度警方首次動用大象來拆除違建，早在2016年9月，印度政府便下令拆除阿薩姆邦加濟蘭加國家公園（Kaziranga National Park）的違章建築，當時印度警察也出動大象來處理，不過這樣的做法也引發動物保護團體的反彈，他們認為讓大象去做這樣的事「有違牠們的天性」，會對動物造成嚴重傷害。

印度警方決定動用大象來拆除這些森林保護區內的違建。（美聯社）