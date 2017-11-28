李明哲被判5年 日網友批中：虛張聲勢的膽小大國

李明哲遭判刑受到多家日媒關注。（取自岳陽市中級人民法院微博視頻）

2017-11-28 16:20

〔即時新聞／綜合報導〕非政府組織工作者李明哲遭中國指控「顛覆國家政權罪」，今（28）日上午遭判處有期徒刑5年，當庭表示不會上訴。而此新聞也受到多家日媒關注，在報導的留言區中，日本網友對判刑無法理解，更痛批中國是「虛張聲勢的膽小大國」。

《中央社》的日文版新聞《中央社フォーカス台湾》、日媒《NHK》、《產經新聞》、《時事通信社》與《朝日新聞》均報導了李明哲遭到中國法院判處5年徒刑，且獲釋返台時間依然未知，以及民進黨表示無法接受。而《朝日新聞》報導更直言，台灣人遭中國判處「顛覆國家政權罪」是前所未有的事，這將讓台灣對中國的好感度更加下降，未來將可能影響兩岸關係。

而《NHK》報導指出，中國由於台灣的蔡英文政府不願接受「兩岸同屬一中」，兩岸關係陷入僵局，而中國政府的目的是藉由李明哲的判決，來牽制台灣人在網路上批判中國的言論與反中動作。

而在「日本YAHOO」討論區中，李明哲相關的幾篇新聞也引來不少迴響，日本網友均對李明哲遭判刑感到無法理解：「不上訴？是被威脅了吧」、「中國的獨裁到底會持續到什麼時候」、「習近平好可怕喔」、「是為了要牽制台灣的反中勢力才逮捕他的嗎？」、「果然中國還是個萬惡帝國」、「中國跟北韓根本沒什麼兩樣」、「那中國的政治家訪台時也以一樣名義抓起來吧」。

有網友更進一步批評：「反正中國自己內部已經有人在顛覆國家了，台灣不是中國，希望可以用其特有的文化引領中國崩壞」、「這是個否認民主與法治的獨裁國家，中國幹的事太可怕了。希望不會未來得癌症、猝死獄中或下落不明」、「不過是一個非政府工作者講的話就怕成這樣，中國版圖雖然很大，但就是個膽小的大國，這不就是虛張聲勢嗎？」