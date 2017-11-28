好傷！再傳美艦碰撞意外 破損「費茲傑羅號」撞運輸船

原定要從裝載上運輸船返美的驅逐艦「費茲傑羅號」，不料在運載途中竟與運輸船（左）撞上，船身出現2個大洞。（圖擷自美國海軍twitter）

2017-11-28 12:04

〔即時新聞／綜合報導〕今年6月17日，美軍神盾驅逐艦「費茲傑羅號」（USS Fitzgerald，DDG-62）與菲律賓籍貨輪相撞，造成軍艦上人員7死3傷，原定26日要從裝載上運輸船運回美國，不料「費茲傑羅號」竟與運輸船撞上，船身出現2個大洞，被迫先返回日本橫須賀基地修補，日後再返美大修。

綜合外媒報導，美軍神盾驅逐艦「費茲傑羅號」今年6月與菲律賓貨輪相撞大破，造成7名美軍不幸身亡，驅逐艦也險些沉沒，被拖回日本橫須賀基地；本月26日，「費茲傑羅號」在日本橫須賀基地附近海岸，被運上運輸船，準備運回美國，不料在驅逐艦轉移時，與固定艦船的鋼構裝置發生碰撞，致使船身出現2個破洞，被迫回橫須賀基地做緊急處理。

美國第7艦隊發聲明指出，預計將花上數日來修補「費茲傑羅號」船身上的破洞，日後會再次安排該艦登上運輸船，返美進行大修。

第七艦隊今年已經在亞洲海域發生5起軍艦撞船事故，其中6月17日，驅逐艦「費茲傑羅號」撞船事故，造成美軍艦7死3傷，以及8月21日同級驅逐艦「馬侃號」（USS John S. McCain，DDG-56）與化學燃油商船相撞，造成艦上10死5傷，兩次撞船傷亡最為嚴重。