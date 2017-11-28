北京大清查 傳當地中小企業大亂、租金暴漲、快遞不送

中國北京大排查「安全隱患」，造成當地企業運作大亂。（美聯）

2017-11-28 10:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京大興區大火之後，北京市展開「安全隱患」大排查，大量的低收入及工薪階段被迫臨時搬家，據報導，除了引爆大量人口在低溫下頓失住所的人權問題之外，當地企業也受到沈重壓力，包括房租快速暴漲、企業運作大亂，已有數家快遞公司拒收送往北京的案件。

《路透》報導，在被通知要即時搬家之後，即有小企業尋找新的庫房、及住房，但是，相當的不容易，一位從業防盜安裝的朱先生才看好的一處帶庫房及住房的房子，準備第二日去簽約，但是，到場後發現，房東已加價租出去了。如此的情況，不止是朱先生，北京西南四環本因管理落後而空置很久的房屋，近期成了搶手貨，房東隨時加價還被搶租。

由於大量的工作人員租屋遭到拆除，已經影響到部分中小企業的正常運作，另如倉儲物流、臨街小店等都面臨著停業壓力，營運秩序大亂，北京多家快遞點停止攬件，其快遞倉庫、快遞員宿舍被認定是違建而被要求騰空並另尋住處，目前，韻達，中通等快遞公司紛紛表示，不接受發往北京的快遞。

這情況正隨著北京當局地毯式排查「安全隱患」而擴大，截至目前，累計排查的安全隱患多達25,395處。