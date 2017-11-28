被聯合國逼到絕路？ 日媒：北韓正進行「冬季漁獲戰鬥」

日媒指出，由於北韓官方鼓勵人民在嚴寒出海捕魚，才會接連發生船難。（路透）

2017-11-28 12:09

〔即時新聞／綜合報導〕近日除了北韓士兵脫北，以及該名士兵體內發現大量寄生蟲外，也發生數次北韓漁船漂流到日本的奇異現象，令人不禁懷疑北韓內部的經濟情況是否更加惡劣。日媒指出，北韓當局為了增加漁獲，舉辦了「冬季漁獲戰鬥」，獎勵漁民在嚴寒中出海，才會有漁船接連遇難。

據《產經新聞》報導，北韓官媒《勞動新聞》於10月7日曾發表一篇社論，表示北韓漁業迎來冬季捕撈期，並表示「社會主義的大海香氣應瀰漫全國」。而另一官煤《民主朝鮮》於10月14日的社論中指出，北韓水產省正積極引進先進技術來強化漁船的工作效率，「為『冬季漁獲戰鬥』做萬全準備」。

報導指出，過去北韓為了搶賺外匯而在水產領域傾注全力，但由於受聯合國制裁影響，北韓自8月開始朝中國出口的海產遭到全面禁輸，據中國海關總署指出，北韓10月份對中國的出口額只有9千萬美元（約新台幣27億元），比去年同期減少了62%。而北韓當局深知聯合國制裁讓北韓人民更加窮困，因此鼓勵人民在寒冬出海捕魚，以獲取足夠糧食。

北韓人民只要在秋天的漁獲期結束後，就能夠確保冬季的糧食積蓄，漁民會把在日本海捕獲的烏賊與鱈魚風乾，作為重要的蛋白質來源。然而北韓當局卻大聲疾呼「應該要讓黃金大海的歷史繼續閃耀」，鼓勵民眾在冬天出海繼續捕魚。而所謂的，「強化漁船的工作效率」，其實是叫人民自己造船出海。這也讓許多北韓漁船遇難而漂流到日本，畢竟受聯合國制裁，北韓的漁船不可能有多豐富的燃料。

報導也評論，在不利條件下也強行進行捕魚，終究造成北韓人民為金正恩的政策而犧牲。在逐漸進入嚴寒後，因「冬季漁獲戰鬥」而喪命的北韓人民將不計其數。