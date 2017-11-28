瞎？「1500萬人同時搧風除霧霾」中國發明家申請專利

中國國家知識產權局近日公佈一項「專利申請」初審，指出若以1500萬人次參加「造風運動」，在相同時間內向相同方向搧風掃除霧霾，即可將北京市內的輕度霧霾「移出」北京。（路透）

2017-11-28 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國冬季的霧霾問題十分嚴重，甚至影響到鄰近國家，不過，中國國家知識產權局近日公布一項「專利申請」初審，指出若在北京市以1500萬人次參加「造風運動」，在相同時間內向相同方向搧風掃除霧霾，即可將北京市內的輕度霧霾「移出」北京。

根據中國《法制日報》報導，該專利申請人指出，「人工搧除霧霾可以產生非常強大的風力和風壓」，若在北京市以1500萬人次參加「造風運動」，在相同時間內向相同方向搧風，可產生強大風壓，迫使帶有霧霾顆粒的空氣向同一方向流動起來，在1小時內至少可將10800億立方公尺的空氣定向推移1公尺，等同於把40公尺高、20公里長、20公里寬的地面低層空氣順著風向，在1小時內定向推移了68公里，這種風力足夠將北京市區內剛形成的輕度霧霾移出北京城，並避免重度霧霾發生。

依照該專利申請書說法，若遇到霧霾天氣，以電視、廣播或簡訊等通訊手段，組織霧霾區內的全體民眾參加煽除霧霾的行動，參加人數越多，效果越好，霧霾消除得越快。不過這項專利申請的進度目前為「等待實審請求」。

而這項「造風運動」專利申請被分享至PTT之後，也引起PTT網友熱烈討論，紛紛開玩笑地說：「請中國人一人從海裡撈一杯水，減少海平面上升？」、「蝴蝶效應的終極板～」、「全中國人同時跳一下可讓台灣地動山搖哈哈。」、「一人吐一口水，水庫就不缺水了呢～」、「照這樣說，全世界的人停止呼吸一分鐘是不是可以降低碳排放？」