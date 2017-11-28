老淚縱橫 大屠殺百歲倖存者喜與侄團聚

2017-11-28 01:20

〔中央社〕高齡102歲的皮特若斯卡拖著老朽身驅，穿越退休之家的大廳，會見一名從未謀面的陌生人。見面的一刻，皮特若斯卡立即倒向他的懷中，2人互相擁抱，不禁老淚縱橫。

「華盛頓郵報」及「美聯社」報導，皮特若斯卡（Eliahu Pietruszka）親吻訪客的雙頰，並以嬴弱的聲音以俄語向對方問好。他已數十年未說俄語了。

納粹大屠殺（Holocaust）倖存者皮特若斯卡在第二次世界大戰初逃離波蘭，並且以為全家人都罹難了。上周之前，他才得知弟弟也逃過一劫，弟弟的兒子即將從俄羅斯偏遠地區飛來看他。

完全賴以色列猶太人大屠殺紀念館（Yad Vashem）建立完善的受害者線上資料所賜，皮特若斯卡終得以和親人相聚。這套威力強大的系譜工具，已促成數百人和失散親人重逢。

但是，隨著大屠殺倖存者年紀愈來愈大，日漸凋零，皮特若斯卡和與姪子團聚的這種感人場面，恐怕將成絕響。

淚流滿面的皮特若斯卡說：「能夠看到弟弟至少有後，也就是他兒子，我實在太高興了。」「經過這麼多年，老天垂憐我，我得以見到他。」

隨著第二次世界大戰爆發，24歲的皮特若斯卡1939年逃離華沙，前往蘇聯，揮別雙親和雙胞胎弟弟沃爾夫（Volf）和策利希（Zelig），他們比他小9歲。

皮特若斯卡的父母和弟弟策利希從華沙貧民區被送到納粹死亡集中營而喪命，但弟弟沃爾夫也成功逃亡。兄弟2人曾短暫通訊，直到沃爾夫被俄羅斯人送到西伯利亞勞動所，皮特若斯卡本以為弟弟死在那裡。

皮特若斯卡說：「在我心中，我以為他不在世間了。」他在俄羅斯結婚，並思索著自己已無親人， 於是在1949年移民以色列，展開新生活。

3週前，皮特若斯卡的孫子斯莫羅金斯基（Shakhar Smorodinsky）接到加拿大堂姊的電子郵件，她說她在以色列猶太人大屠殺紀念館發現一頁證言，是2005年由沃爾夫為哥哥所寫，沃爾夫以為哥哥死了。

沃爾夫存活下來，定居在烏拉山脈的工業城馬格尼托哥爾斯克（Magnitogorsk）。斯莫羅金斯基追蹤到一處地址，聯絡後發現終其一生擔任建築工人的沃爾夫已在2011年過世，但他唯一的孩子亞歷山大（Alexandre）仍在當地生活。

斯莫羅金斯基透過Skype進行簡短的對談後，亞歷山大決定前來探視從來不知道的伯伯。