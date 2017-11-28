又一人 躲過賭城槍擊案卻逃不過死亡車禍

2017-11-28 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國拉斯維加斯10月爆發震驚世人的槍擊案，造成500多人傷亡。而當時逃過死劫的生還者中，又傳出了當時的生還者麥克萊倫（Roy McClellan）因車禍身亡的消息，連同日前車禍死亡的一對夫婦，已經有3名生還者死亡。麥克萊倫的妻子說：「我實在不明白，為何老天不在槍擊案時帶他走，但卻要用這方式帶走他。」

綜合媒體報導，賭城槍擊案事發當時麥克萊倫與妻子丹尼絲（Denise）逃過一劫，沒想到過了月餘，麥克萊倫在州際公路上徒步行走時，竟遭車撞死。成為第3位自賭城槍擊案中倖存，卻在短短的時間內因車禍死亡的人。

11月17日當天，一輛雪佛蘭在內華達州南部的帕羅普（Pahrump）洲際公路撞上了麥克萊倫，肇事駕駛隨即逃逸，憤怒的丹尼絲指肇事者，「可能酒駕或受到某些東西的影響而不願被捕，所以他選擇肇事逃逸，留我丈夫一個人倒在路上。」

面對命運造化弄人，丹尼絲希望丈夫能真正安息，「此刻他是安全的」。回憶槍擊案當時，他們才剛逃出生天，麥克萊倫就馬上返家開車重回現場，幫忙運送傷患就醫。丹尼絲表示，槍擊案也造成他「善心」的丈夫情緒憂鬱，為了尋求協助，他還一連看了好幾個星期的心理諮商。

日前同為槍擊案的倖存者丹尼斯（Dennis Carver）和蘿琳（Lorraine Carver）駕車出門，卻意外撞上住家社區外的金屬門，車身瞬間變成火海，夫婦2人同時殞命。