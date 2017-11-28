哈利與未婚妻攜手亮相 迎娶離婚女凸顯王室轉變

今年33歲的哈利王子，已和36歲的美國明星女友梅根馬克爾（Meghan Markle）訂婚。（路透）

2017-11-28 00:30

〔即時新聞／綜合報導〕英國皇室有喜！今年33歲的哈利王子，已和36歲的美國明星女友梅根馬克爾（Meghan Markle）訂婚。稍早兩人連袂公開亮相，哈利表示，他第一次見到梅根馬克爾就想娶她。外媒指出，哈利明春迎娶離過婚的女友，反映英國王室的轉變。

綜合外媒報導，英國皇室週一（27日）宣布訂婚喜訊後，身穿著西裝的哈利和著白色外套的梅根馬克爾手牽著手，在克萊倫斯宮（Clarence House）花園一同現身受訪。哈利表示，「我們第一次會面」，他就知道他希望迎娶梅根馬克爾。

哈利還說，他們兩人都很興奮。被媒體問到他的求婚是否浪漫時，哈利回答：「當然。」梅根馬克爾也秀出訂婚鑽戒。肯辛頓宮表示，這枚戒指由哈利設計，鑲有2顆鑽石，其屬於哈利已故母親、黛安娜王妃。

名列英國王位第5順位繼承人的哈利，是英國王儲查爾斯和已故黛安娜王妃的么兒，過去內心一直對自身角色充滿掙扎，似乎只想逃離身分束縛。他也曾透露，在母親離世後，自己曾在許多場合「幾近完全崩潰」。

哈利在10年軍旅生涯中，曾2度駐紮阿富汗，卻因在派對狂歡和直言批評媒體躍上頭條。近幾年來，他透過從事慈善活動，並從祖母女王伊麗莎白二世手中接下愈來愈多王室職責，重新建立聲望，成為英國王室最有價值的黃金單身漢之一。

哈利的女友馬克爾則「極度獨立」，曾在熱門影集「無照律師」（Suits）中飾演律師，她與哈利一樣致力人道主義工作，目前和聯合國一同致力女權運動的馬克爾曾表示，「我從不想成為悠閒吃午餐的淑女－我一直以來都想做職業女性。」

馬克爾不僅具有美國人與混血兒的身分，且和一名美國製片曾擁有一段婚姻。《路透》指出，過去難以想像英國王室成員能夠與離過婚的人結婚；如今女王同意這門婚事，強烈凸顯過去80年來王室改變及現代化的程度。

肯辛頓宮表示，這枚訂婚戒指由哈利設計，鑲有2顆鑽石，其屬於哈利已故母親、黛安娜王妃。（美聯社）

英國皇室週一宣布訂婚喜訊後，身穿著西裝的哈利和著白色外套的梅根馬克爾手牽著手，在克萊倫斯宮（Clarence House）花園一同現身受訪。（歐新社）