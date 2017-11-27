鮮血染紅白雪 挪威逾百頭馴鹿命喪鐵軌

過去幾天，挪威北部已有100多頭馴鹿在冬季遷徙的過程中，遭到貨運火車輾斃，上週六（25日）有一輛火車在軌道上輾死了65頭馴鹿。（法新社）

2017-11-27 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕根據挪威當地媒體昨（26）日報導，在過去幾天，挪威北部已有100多頭馴鹿在冬季遷徙的過程中，遭到貨運火車輾斃，上週六（25日）有一輛貨運火車在軌道上輾死了65頭馴鹿，而在上週三（22日）到上週五（24日）之間，則有41頭馴鹿命喪鐵軌。

《法新社》報導，在上週六的事件中，65頭馴鹿的主人卡普傑爾（Ole Henrik Kappfjell）表示：「我快氣暈了，這是一場毫無意義的動物悲劇...一場心理噩夢。」

挪威擁有約25萬隻半野生的馴鹿，多在挪威北方棲息，每年到了這個時候，牧民會把馴鹿遷往冬季牧場，但這是趟危險的旅程，許多馴鹿被汽車、火車等交通工具撞死，有些則是不慎掉入水裡死亡。

紀錄片導演約特希（Jon Erling Utsi）拍下照片，顯示出馴鹿死亡後躺在雪地裡，白雪被馴鹿的鮮血染紅，他並指出有些馴鹿在上週六事件中受傷，牠們之後就被槍殺，「看來就像一場夢靨」。

在2013年到2016年間，有2000多頭馴鹿死在同一條鐵路上，雖然牧民要求鐵路公司加裝圍欄，但鐵路公司以「經費不足」的理由拒絕了。