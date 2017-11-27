緬甸、孟加拉簽署遣返協議後 羅興亞難民潮仍未斷

2017-11-27 23:26

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸在今年8月爆發對羅興亞（Rohingya）人的「種族清洗」行動，造成超過數十萬名羅興亞人逃往孟加拉。孟加拉與緬甸在23日達成協議，計畫將逃往孟加拉邊境的難民遣返回緬甸。但此舉並未中斷難民潮，羅興亞穆斯林仍持續逃往孟加拉。

綜合外媒報導，緬孟雙方已在23日簽署備忘錄，將在兩個月內啟動落興亞人的遣返計畫。屆時孟加拉東南部過度擁擠營區中至少70萬難民可能遭到遣返，國際人道組織也對「強行遣返」的計畫表示強烈關切，並要求當局能夠讓這些難民的安全獲得保證。

但聯合國針對洛興雅危機發表的最新報告表示，羅興亞人並沒有因為備忘錄的簽署，而停止逃往孟加拉。該報告指出，簽署協議後仍有至少3000名難民跨越緬孟邊界。

孟加拉邊境防衛隊指揮官伊斯蘭（S.M. Ariful Islam）中校表示，羅興亞難民的抵達人數雖已減少，但仍未中斷。伊斯蘭指出，自從簽署協議以來，至少還有400名難民經過他麾下警衛，跨越與緬甸接壤邊境。

根據聯合國與美國當局估計，目前至少有62萬4000名羅興亞人逃離緬甸，但緬孟雙方對遣返完成的時間仍有分歧，緬甸希望不要設下完成期限，孟加拉則希望能在一年內將羅興亞難民全數遣返。