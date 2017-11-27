猛！強國男遭眼鏡蛇咬傷 直接揮刀剁掉手指

中國湖南省的47歲高姓男子，十多年前遭毒蛇咬傷時失去了左手食指；前（25日）天被眼鏡蛇咬到後，又自己斷了右手食指。（圖翻攝自sohu.com）

2017-11-27 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕勇氣可嘉？有勇無謀？中國湖南省株洲縣前天（25日）有名47歲的高姓男子，在草叢裡除草時遭有劇毒的眼鏡蛇咬傷右手食指，他居然在用繩子捆住傷處半小時後，因擔心蛇毒感染至全身，乾脆回家拿出菜刀，就這樣斷了自己整根指頭；由於傷處不斷溢出鮮血，高男無可奈何才到醫院就醫。

綜合外媒報導，高男曾是位職業軍人，退休後返回老家，在當地是條有名的硬漢子，他這次已是人生中第3度遭毒蛇咬傷；高男第一次慘遇「蛇吻」時傷勢不重，第二次則是在10多年前，當時他左手食指的傷連帶讓整隻手臂腫痛、潰爛，潰爛處深可見骨，幾乎害他丟了性命，最終也截掉了左手食指；所以再次被眼鏡蛇咬到，他毫不猶豫地選擇「斷指求生」。

高男受傷後先用繩子捆住手指半小時，回家再拿出菜刀砍下，但未將骨頭成功截斷，他隨後出動切割機，才將整根指頭完美「切齊」。高男接受採訪時表示：「可能是繩子綁得時間久了，雖然有點痛，但還忍得住啦！」但傷處的血汨汨流出，他最後還是跑到醫院治療；醫生給予抗眼鏡蛇毒血清、破傷風抗毒素及抗生素等藥物後，並進行局部清創止血，今（27日）早高男已順利出院。

株洲市中心醫院中西結合內科副主任醫生劉明表示，遭眼鏡蛇咬傷可能出現全身麻痺、呼吸困難等症狀，一到兩小時內就有機會使人斃命；一旦遭毒蛇咬傷，切記拍下毒蛇種類並趕緊前往醫院治療；從今年開始，中國各大醫院皆已備好抗眼鏡蛇血清，及早注射才能保住性命。