劍橋大學「美臀」大賽 法律系女孩奪冠

英國劍橋大學舉行一年一度的「美臀大賽（best bum）」，由法律系女孩「Vita」囊括近4分之1票數勇奪冠軍。（圖取自《鏡報》）

2017-11-27 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕英國劍橋大學舉行一年一度的「美臀大賽（best bum）」，由法律系女孩「Vita」囊括近4分之1票數勇奪冠軍，這名女學生對自己豐滿的臀部和大腿感到自豪，更直言獲得這個獎，比進入劍橋更令她自豪。

英國媒體報導，「Vita」以一張全身赤裸照片參賽，她站在哈默頓學院一棵橡樹下，左手叉腰，右手靠著樹幹，在滿地落葉下，背對鏡頭拍下美臀。這張照片在《THE Tab》學生報紙上，獲得24.32%的票數。

在劍橋大學岡維爾與凱斯學院就讀的「Vita」表示，她的專業攝影師友人問她這件事時，她才決定要參賽。她說，雖然自己沒有像健美般的完美身材，「但我有豐滿的屁股和大腿」。

「Vita」表示，「我甚至沒想到這張照片會進入前10名，更不用說奪下冠軍了」，「我從沒如此感到驕傲，這可能比進入劍橋更讓我自豪」。

「Vita」也因此成為校園風雲人物，雖然也有人在網路上批評她的身材太胖，但她絲毫不被影響。她還與母親分享此事，「我原本很擔心，因為她是個保守的人，結果她覺得十分搞笑」。

「Vita」以一張全身赤裸照片參賽，她站在哈默頓學院（Homerton College）一棵橡樹下，左手叉腰，右手靠著樹幹，在滿地落葉下，背對鏡頭拍下美臀。（圖取自《劍橋新聞》）

去年「美臀」大賽，入圍18強照片之一。（圖取自《鏡報》）