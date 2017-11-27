提不提「羅興亞」？ 教宗訪緬甸見軍頭先提「責任」

教宗今日在一片穿著色彩斑斕傳統民族服飾的天主教徒歡迎中，抵達緬甸仰光機場。（歐新社）

2017-11-27 22:53

〔即時新聞／綜合報導〕天主教教宗方濟各今天飛抵因羅興亞危機而受國際關注的緬甸。由於到訪時機敏感，外界聚焦教宗此行是否會提及羅興亞議題。緬甸國防軍總司令敏昂萊在教宗抵達緬甸首日，就前往教宗下榻的大主教宅邸，2人私下談了15分鐘。教宗發言人僅表示，2人談論的話題是「在此變遷時刻緬甸當局的責任」，並未明確說明會晤細節，也加深了外界的聯想。

綜合媒體報導，教宗今日在一片穿著色彩斑斕傳統民族服飾的天主教徒歡迎中，抵達緬甸仰光機場，他將在緬甸停留4天，接著轉往鄰國孟加拉。由於教宗曾發表同情羅興亞人言論，稱羅興亞人為「兄弟姊妹」，外界將焦點放在教宗如何拿捏羅興亞危機，不過對於在緬甸與孟加拉中，位居少數的天主教徒來說，教宗此行的意義遠大於此。

加拿大媒體《CBC News》指出，這2國的天主教徒因人口稀少，除了要面對歧視與暴力威脅外，也很難獲得較高的職務。許多教徒希望，教宗的來訪能夠彰顯貧民與身為宗教少數族群的困難。媒體報導指出，在緬甸5300萬國民中，天主教徒僅有66萬人，但是有多達20萬教徒，從緬甸各地趕赴仰光，就是希望能見上教宗一面。

不過教宗的來訪，對緬甸內為數眾多的強硬派佛教徒來說，他們關注的還是教宗在演說上，會不會提及敏感字眼「羅興亞人」。聯合國前秘書長安南與緬甸仰光總教區總主教查爾斯·波（Charles Maung Bo）等人也呼籲教宗要小心用字，避免提及「羅興亞人」（Rohingya），以免使得國內的宗教少數族群面對威脅。日前美國信仰新聞社（Religion News Service）分析家李斯神父（Thomas Reese）就指出，「教宗此行面臨的風險是損害自己的道德威信，或是讓緬甸的天主信仰者陷入險境。」