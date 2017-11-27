羅馬尼亞執政黨箝制總統、操控司法 群眾暴怒湧上街頭

抗議民眾高舉「為了正義」標語，力阻執政黨肆意操縱這個國家。（法新社）

2017-11-27 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕位於東歐的羅馬尼亞當地時間26日爆發大規模抗議活動，民眾走上街頭指責執政黨「社會民主黨」（Social Democratic Party）倚仗多數優勢，試圖箝縮總統權力、放寬貪汙罪成罪條件、並將社會安全稅（social security tax）將轉移到勞工身上，變相壓低工資收入。

據《美聯社》報導，反政府貪汙無能的抗議活動遍地開花，除了羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest）萬人上街外，其他地區如克盧日（Cluj）、蒂米什瓦拉（Timisoara）、雅西（Iasi）、布拉索夫（Brasov）、錫比烏（Sibiu）、康斯坦察（Constanta）民眾也紛紛舉旗幟響應。

示威民眾高舉「為了正義」標語，包圍主要幹道及政府機構，與警方爆發肢體衝突，大罵執政黨「社會民主黨」是「紅色共產瘟疫」。因為該黨試圖利用多數優勢，控制司法系統，提高貪汙罪罪成條件，讓「小額貪汙」官員免受牢獄之災，若修法成功，預計大批貪污官員將獲「赦免」。

社會民主黨主席德拉格內亞（Liviu Dragnea）則是惡名昭彰，近日不但被「歐盟反欺詐局」（European Anti-Fraud Office）調查出將歐盟所撥下的部分建設款項收進口袋中，還曾在2012年涉嫌在罷免總統公投動手腳，遭到判刑、2016年大選作票等等劣跡不勝枚舉。

而社會民主黨野心不只侷限在汙錢免罪，更想在司法體系上動手腳，盤算著合法剝奪總統伊爾哈尼斯（Klaus Iohannis）否決大法官提名人選的權力，讓他們在司法體系的「保護」下，橫行無阻。

當地民眾憤慨上街示威，不少人民受訪時表示，「不想看國家被一群腦殘控制、把玩，人民是不會讓社會民主黨如願的。」